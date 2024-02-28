DEM Parti Muğla Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla adayı Yusuf Uludağ ve Candan Süsoy kimdir?

Dem Parti Muğla Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla adayı Yusuf Uludağ ve Candan Süsoy kimdir?

DEM PARTİ MUĞLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Muğla Belediye Eş Başkan Adayı Yusuf Uludağ ve Candan Süsoy oldu. Buna göre DEM Parti Muğla Belediye Eş Başkan Adayı Yusuf Uludağ ve Candan Süsoy'dır.

YUSUF ULUDAĞ KİMDİR?

Yusuf Uludağ 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Muğla Belediye EşBaşkan adayıdır.

CANDAN SÜSOY KİMDİR?

Candan Süsoy, Gold Film, Avşar Film gibi kuruluşlarda çalışmıştır. Ankara Üniversitesi mezunudur. Lise eğitimini ise Kocatepe Mimar Kemal Lisesi'nde tamamlamıştır.Candan Süsoy 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Muğla Belediye EşBaşkan adayıdır.