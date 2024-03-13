DEM Parti Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Malatya Yeşilyurt adayı Hasan Lekesiz kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Malatya Yeşilyurt Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Malatya Yeşilyurt adayı Hasan Lekesiz kimdir?
Dem Parti Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Malatya Yeşilyurt adayı Hasan Lekesiz kimdir?
DEM PARTİ MALATYA YEŞİLYURT ADAYI HASAN LEKESİZ KİMDİR?
Hasan Lekesiz 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Malatya Yeşilyurt Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Malatya Yeşilyurt adayı Hasan Lekesiz inşaatçıdır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz