DEM Parti Kütahya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kütahya adayı Sibel Temel ve Hakan Etemoğlu kimdir?

Dem Parti Kütahya Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Kütahya Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kütahya adayı Sibel Temel ve Hakan Etemoğlu kimdir?

DEM PARTİ KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Kütahya Belediye Eş Başkan Adayı Sibel Temel ve Hakan Etemoğlu oldu. Buna göre DEM Parti Kütahya Belediye Eş Başkan Adayı Sibel Temel ve Hakan Etemoğlu'dır.

SİBEL TEMEL KİMDİR?

Sibel Temel 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Kütahya Belediye EşBaşkan adayıdır.

HAKAN ETEMOĞLU KİMDİR?

Hakan Etemoğlu 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Kütahya Belediye EşBaşkan adayıdır.