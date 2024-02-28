DEM Parti Karabük Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Karabük adayı Emine Kaya ve Adnan Aksu kimdir?

Dem Parti Karabük Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Karabük Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Karabük adayı Emine Kaya ve Adnan Aksu kimdir?

DEM PARTİ KARABÜK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Karabük Belediye Eş Başkan Adayı Emine Kaya ve Adnan Aksu oldu. Buna göre DEM Parti Karabük Belediye Eş Başkan Adayı Emine Kaya ve Adnan Aksu'dır.

EMİNE KAYA KİMDİR?

Emine Kaya 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Karabük Belediye EşBaşkan adayıdır.

ADNAN AKSU KİMDİR?

Adnan Aksu 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Karabük Belediye EşBaşkan adayıdır.