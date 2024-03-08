DEM Parti İzmir Selçuk Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Selçuk adayı Ayşe Özdamar ve Ali Yurt kimdir?

Dem Parti İzmir Selçuk Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İzmir Selçuk Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Selçuk adayı Ayşe Özdamar ve Ali Yurt kimdir?

DEM PARTİ İZMİR SELÇUK ADAYI AYŞE ÖZDAMAR KİMDİR?

Ayşe Özdamar 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Seferhisar Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ İZMİR SELÇUK ADAYI ALİ YURT KİMDİR?

Ali Yurt 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Seferhisar Belediye EşBaşkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz