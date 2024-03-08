DEM Parti İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayları Mehmet Nezir Kabak ve Semra Yaşa Gül Kimdir?

Dem Parti İzmir Ödemiş Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İzmir Ödemiş Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Ödemiş adayı Mehmet Nezir Kabak ve Semra Yaşa Gül kimdir?

DEM PARTİ İZMİR ÖDEMİŞ ADAYI MEHMET NEZİR KABAK KİMDİR?

Mehmet Nezir Kabak 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Ödemiş Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ İZMİR ÖDEMİŞ ADAYI SEMRA YAŞA GÜL KİMDİR?

Semra Yaşa Gül 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Ödemiş Belediye EşBaşkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz