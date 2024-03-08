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DEM Parti İzmir Narlıdere Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Narlıdere adayı Hasan Dikici ve Şazime Yaşa kimdir?

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti İzmir Narlıdere Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Hasan Dikici kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti İzmir Narlıdere Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Narlıdere adayı Hasan Dikici ve Şazime Yaşa kimdir?

Dem Parti İzmir Narlıdere Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İzmir Narlıdere Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Narlıdere adayı Hasan Dikici ve Şazime Yaşa kimdir?

DEM PARTİ İZMİR NARLIDERE ADAYI HASAN DİKİCİ KİMDİR?

Hasan Dikici 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Narlıdere Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ İZMİR NARLIDERE ADAYI ŞAZİME YAŞA KİMDİR?

Şazime Yaşa 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Narlıdere Belediye EşBaşkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz

Emir Ceran
Emir Ceran
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