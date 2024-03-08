DEM Parti İzmir Dikili Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Dikili adayı Sinan Özer ve Leyla Yıldız Yardımcı kimdir?

Dem Parti İzmir Dikili Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İzmir Dikili Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Dikili adayı Sinan Özer ve Leyla Yıldız Yardımcı kimdir?

DEM PARTİ İZMİR DİKİLİ ADAYI SİNAN ÖZER KİMDİR?

Sinan Özer 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Dikili Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ İZMİR DİKİLİ ADAYI LEYLA YILDIZ YARDIMCI KİMDİR?

Leyla Yıldız Yardımcı 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Dikili Belediye EşBaşkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz