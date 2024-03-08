DEM Parti İzmir Bergama Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bergama adayı Rojbin Tufan ve Ahmet Yaşaroğlu kimdir?

Dem Parti İzmir Bergama Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İzmir Bergama Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bergama adayı Rojbin Tufan ve Ahmet Yaşaroğlu kimdir?

DEM PARTİ İZMİR BERGAMA ADAYI ROJBİN TUFAN KİMDİR?

Rojbin Tufan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Bergama Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ İZMİR BERGAMA ADAYI AHMET YAŞAROĞLU KİMDİR?

Ahmet Yaşaroğlu 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Bergama Belediye EşBaşkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz