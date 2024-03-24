DEM Parti Isparta Eğirdir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Isparta Eğirdir adayı Hatice Uçar kimdir?

Dem Parti Isparta Eğirdir Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Isparta Eğirdir adayı Hatice Uçar kimdir?

DEM PARTİ ISPARTA EĞİRDIR ADAYI HATİCE UÇAR KİMDİR?

Hatice Uçar 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Isparta Eğirdir Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ HAKKINDA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, resmî kısaltmasıyla DEM Parti, veya eskiden bilinen adıyla Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti); 25 Kasım 2012 tarihinde Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile Yeşiller Partisinin birleşmesiyle kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren bir siyasi partidir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz