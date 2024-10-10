13 polisin şehit olduğu bir soruşturma kapsamında gözaltına alınması, birçok soruyu beraberinde getirdi. DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, şüphelilerin bağlantılı olduğu iddialar doğrultusunda DEM Parti İl Başkanlığı'nda arama yapıyor. Peki, DEM Parti Iğdır İl Başkanı kimdir? Mehmet Selçuk tutuklandı mı?

DEM PARTİ IĞDIR İL BAŞKANI KİMDİR?

DEM Parti Iğdır İl Binasına polis baskını düzenlendi. Baskında DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Mehmet Selçuk gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri ve arama, yerel güvenlik güçleri tarafından titizlikle yürütülüyor ve soruşturmanın detaylarına ilişkin bilgiler de kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. Bu gelişmeler, kentteki siyasi atmosferde büyük bir etki yaratırken, parti çevreleri ve destekçileri tarafından endişeyle izleniyor.