DEM Parti Iğdır Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Iğdır adayı Nejla Kum ve Mehmet Nuri Güneş kimdir?

Dem Parti Iğdır Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Iğdır Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Iğdır adayı Nejla Kum ve Mehmet Nuri Güneş kimdir?

DEM PARTİ IĞDIRBELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Iğdır Belediye Eş Başkan Adayı Nejla Kum ve Mehmet Nuri Güneş oldu. Buna göre DEM Parti Iğdır Belediye Eş Başkan Adayı Nejla Kum ve Mehmet Nuri Güneş'dır.

NEJLA KUM KİMDİR?

Nejla Kum 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Iğdır Belediye EşBaşkan adayıdır.

MEHMET NURİ GÜNEŞ KİMDİR?

Mehmet Nuri Güneş, Iğdır eski belediye başkanı. Mehmet Nuri Güneş, sırasıyla HEP, DEP, ÖZDEP, HADEP ve DEHAP'ta aktif olarak görev almıştır. Mehmet Nuri Güneş 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Iğdır Belediye EşBaşkan adayıdır.