DEM PARTİ HDP Mİ? DEM partisi hangi parti, açılımı nedir?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Yargıtay'ın HEDEP kısaltmasını kabul etmemesi sebebiyle, artık parti isminin kısaltmasını DEM Parti olarak değiştirdiklerini ifade etti. Peki, DEM Parti HDP mi? Dem partisi hangi parti, açılımı nedir? İşte detaylar…

HEDEP, Yargıtay'ın daha önce kapatılan Halkın Demokrasi Partisi'ni (HADEP) anımsattığı gerekçesiyle kısaltmasını DEM Parti olarak değiştirdi. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, isimde herhangi bir değişiklik olmadığını ancak genel merkezde düzenlenen toplantıda parti kısaltmasında değişiklik yapıldığını açıkladı. Peki, DEM Parti HDP mi? Dem partisi hangi parti, açılımı nedir? İşte detaylar…

DEM PARTİ HDP Mİ?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti isminin yeni kısaltmasının "DEM Parti" olarak değiştirileceğini duyurdu. Doğan, "Partimizin temeli halklardan gelir, isimlerden değil. DEM devridir, DEM zamandır ve bu süreç kayyımlardan başlayarak değişecek" şeklinde açıklamalarda bulundu. HEDEP Sözcüsü, basın toplantısını Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi'nde düzenledi ve partisinin aldığı yeni kararları detaylarıyla paylaştı.

DEM PARTİSİ HANGİ PARTİ, AÇILIMI NEDİR?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "HEDEP" kısaltmasına yönelik itirazını vurgulayan Doğan, parti isminin "HEDEP" yerine "DEM Parti" olarak değiştirileceğini belirtti. Doğan, "Partimizin temeli halklardan gelir, isimlerden değil. DEM devridir, DEM zamandır ve bu süreç kayyımlardan başlayarak değişecek" dedi.

Hatırlatmak gerekirse, HDP, Anayasa Mahkemesi'nde devam eden kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol ile seçimlere katıldı. Kongrede, partinin yeni adının Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, kısaltmasının ise HEDEP olmasına karar verildi. Ancak Yargıtay, HEDEP kısaltmasının 1991'de kapatılan HADEP kısaltmasına benzemesi ve karıştırılma ihtimali nedeniyle bu kararı reddetti. Yargıtay'ın bu kararı sonrasında HEDEP, kısaltmayı değiştirme kararı aldı.