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DEM Parti Hatay Payas Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hatay Payas adayı Ayşe Elif Ela Hasanoğlu kimdir?

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Hatay Payas Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Hatay Payas adayı Ayşe Elif Ela Hasanoğlu kimdir?

Dem Parti Hatay Payas Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Hatay Payas adayı Ayşe Elif Ela Hasanoğlu kimdir?

DEM PARTİ HATAY PAYAS ADAYI AYŞE ELİF ELA HASANOĞLU KİMDİR?

Ayşe Elif Ela Hasanoğlu 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Hatay Payas Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Hatay Payas adayı Ayşe Elif Ela Hasanoğlu mühendistir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz

Emir Ceran
Emir Ceran
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