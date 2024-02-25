DEM Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gümüşhane adayı Gülşen Işık ve Abdulsamed Gültekin kimdir?

Dem Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Gümüşhane Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gümüşhane adayı Gülşen Işık ve Abdulsamed Gültekin kimdir?

DEM PARTİ GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Gümüşhane Belediye Eş Başkan Adayı Gülşen Işık ve Abdulsamed Gültekin oldu. Buna göre DEM Parti Gümüşhane Belediye Eş Başkan Adayı Gülşen Işık ve Abdulsamed Gültekin'dır.

GÜLŞEN IŞIK KİMDİR?

Gülşen Işık 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Gümüşhane Belediye Eşbaşkan Adayıdır.

ABDULSAMED GÜLTEKİN KİMDİR?

Abdulsamed Gültekin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Gümüşhane Belediye Eşbaşkan Adayıdır.