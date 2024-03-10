DEM Parti Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Eskişehir Mihalgazi adayı Mert Nihat Karaatlı kimdir?

Dem Parti Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Eskişehir Mihalgazi adayı Mert Nihat Karaatlı kimdir?

DEM PARTİ ESKİŞEHİR MİHALGAZİ ADAYI MERT NİHAT KARAATLI KİMDİR?

Mert Nihat Karaatlı 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Eskişehir Mihalgazi Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Eskişehir Mihalgazi adayı Mert Nihat Karaatlı öğrencidir ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz