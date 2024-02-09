DEM Parti Eş Başkan adayları kimler? İstanbul, Antalya, Trabzon adayları kimler oldu?

Dem Parti 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için büyükşehir adaylarını açıkladı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti İBB Adayı'nın Meral Danış Beştaş olduğunu, eş başkan adayının da Murat Çepni olduğunu duyurdu. Peki, diğer adaylar kimler?

DEM PARTİ EŞ BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Doğan'ın açıkladığı diğer büyükşehir eş başkan adayları şöyle:

Antalya - Kemal Bülbül

Diyarbakır - Serra Bucak, Doğan Hatun

Konya - Gülbahar Gündüz, Bülent Kılıç

Malatya - Sivir Şimşek, Abdullah Ekin

Kahramanmaraş - Fatma Şıkyürek, Ali Ardıç

Mardin - Bengün Demir, Ahmet Türk

Trabzon - Leyla Üzüm

Van - Abdullah Zeydan

Doğan'ın açıkladığı il belediye başkan adayları ise şöyle: