DEM Parti Eş Başkan adayları kimler? İstanbul, Antalya, Trabzon adayları kimler oldu?
DEM Parti'nin eş başkan adayları merak konusu oldu. Parti yetkilileri, adayların kim olacağı hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Bu durum, parti üyeleri ve kamuoyu tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Yakın zamanda yapılacak olan açıklama ile adayların kim olduğu öğrenilecek. DEM Parti Eş Başkan adayları kimler? İstanbul, Antalya, Trabzon adayları kimler oldu?
Dem Parti 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için büyükşehir adaylarını açıkladı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti İBB Adayı'nın Meral Danış Beştaş olduğunu, eş başkan adayının da Murat Çepni olduğunu duyurdu. Peki, diğer adaylar kimler?
DEM PARTİ EŞ BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Doğan'ın açıkladığı diğer büyükşehir eş başkan adayları şöyle:
- Antalya - Kemal Bülbül
- Diyarbakır - Serra Bucak, Doğan Hatun
- Konya - Gülbahar Gündüz, Bülent Kılıç
- Malatya - Sivir Şimşek, Abdullah Ekin
- Kahramanmaraş - Fatma Şıkyürek, Ali Ardıç
- Mardin - Bengün Demir, Ahmet Türk
- Trabzon - Leyla Üzüm
- Van - Abdullah Zeydan
Doğan'ın açıkladığı il belediye başkan adayları ise şöyle:
- Bilecik - Züleyha Çengel, Ömer Ege
- Bitlis - Sümeyye Kızıltepe, Enver Barın
- Bolu - Birsen Baş, Veli Saçılık
- Çankırı - Azize Akoğlu, Veysel Yıldırım
- Düzce - Alper Fatma Çelik
- Edirne - Alim Hacanoğlu, Mevlüt Aykoç
- Hakkari - Mehmet Sıddık Akış
- Iğdır - Necla Kum, Mehmet Nuri Güneş
- Kars - Arzu Savaş Derman
- Kastamonu - Hatice Uçar, Yakup Akyol
- Kırklareli - Arzu Fırat, Adnan Aygun
- Siirt - Safiye Alakaş
- Sinop - Filzi Yalçın, Erol Aydemir
- Tokat - Dilber Demir, Reşat Yıldız
- Yalova - Songül Hacıoğlu Dağ, Cengiz Topbaşlı