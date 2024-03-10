Üye Girişi
Haberler

DEM Parti Erzurum Köprüköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Köprüköy adayı Mehmetraşit Tatlı kimdir?

Güncelleme:

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Erzurum Köprüköy Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Erzurum Köprüköy adayı Mehmetraşit Tatlı kimdir?

Dem Parti Erzurum Köprüköy Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Erzurum Köprüköy adayı Mehmetraşit Tatlı kimdir?

DEM PARTİ ERZURUM KÖPRÜKÖY ADAYI MEHMETRAŞIT TATLI KİMDİR?

Mehmetraşit Tatlı 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Erzurum Köprüköy Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Erzurum Köprüköy adayı Mehmetraşit Tatlı çiftçidir ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

DEM Parti Köprüköy Erzurum Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Erzurum Tekman Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Tekman adayı Abdurrahman Sever kimdir? DEM Parti Erzurum Palandöken Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Palandöken adayı İsmail Kaya kimdir? DEM Parti Erzurum Köprüköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Köprüköy adayı Mehmetraşit Tatlı kimdir? DEM Parti Erzurum Karayazı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Karayazı adayı Bahar Göksu kimdir? DEVA Partisi Urla adayı Gökhan Çetin kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Urla belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Torbalı adayı Serkan Yaşar kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Torbalı belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Erzurum Karaçoban Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Karaçoban adayı Kazim Erhan kimdir? DEVA Partisi Tire adayı Fatma Yıldırım kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Tire belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Selçuk adayı Rabia Beyaz kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Selçuk belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Erzurum Horasan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Horasan adayı Şahabettin Güldür kimdir? DEM Parti Erzurum Hınıs Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Hınıs adayı Gürsel Eren kimdir? DEVA Partisi Seferihisar adayı Emin Yüce kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Seferihisar belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Ödemiş adayı Cansu Ağartan kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Ödemiş belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Narlıdere adayı Mustafa Akkuş kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Narlıdere belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Menemen adayı Şeyhmus Dal kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Menemen belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title