DEM Parti Erzurum Köprüköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Köprüköy adayı Mehmetraşit Tatlı kimdir?

Dem Parti Erzurum Köprüköy Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Erzurum Köprüköy adayı Mehmetraşit Tatlı kimdir?

DEM PARTİ ERZURUM KÖPRÜKÖY ADAYI MEHMETRAŞIT TATLI KİMDİR?

Mehmetraşit Tatlı 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Erzurum Köprüköy Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Erzurum Köprüköy adayı Mehmetraşit Tatlı çiftçidir ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz