DEM Parti Erzurum Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum adayı Metin Gözmen ve Gülderen Varli kimdir?

Dem Parti Erzurum Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum adayı Metin Gözmen ve Gülderen Varli kimdir?

DEM PARTİ ERZURUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Erzurum Belediye Eş Başkan Adayı Metin Gözmen ve Gülderen Varli oldu. Buna göre DEM Parti Erzurum Belediye Eş Başkan Adayı Metin Gözmen ve Gülderen Varli'dır.

METİN GÖZMEN KİMDİR?

Metin Gözmen 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Erzurum Belediye Eşbaşkan Adayıdır.

GÜLDEREN VARLİ KİMDİR?

Gülderen Varlı, 1982 yılında Van'da doğmuştur. Türk siyasetçi, TBMM 28. dönem Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Van milletvekilidir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi mezunudur. 2 Haziran 2023 tarihinde milletvekili olarak göreve başlamıştır. Gülderen Varli 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Erzurum Belediye Eşbaşkan Adayıdır.