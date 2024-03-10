DEM Parti Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Kayapınar adayı Gülşen Sincar kimdir?

Dem Parti Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Diyarbakır Kayapınar adayı Gülşen Sincar kimdir?

DEM PARTİ DİYARBAKIR KAYAPINAR ADAYI GÜLŞEN SİNCAR KİMDİR?

Gülşen Sincar 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Diyarbakır Kayapınar Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Diyarbakır Kayapınar adayı Gülşen Sincar sosyologdur ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.