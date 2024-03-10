DEM Parti Diyarbakır Ergani Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Ergani adayı Şiyar Güldiken kimdir?

Dem Parti Diyarbakır Ergani Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Diyarbakır Ergani adayı Şiyar Güldiken kimdir?

DEM PARTİ DİYARBAKIR ERGANİ ADAYI ŞİYAR GÜLDİKEN KİMDİR?

Şiyar Güldiken 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Diyarbakır Ergani Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Diyarbakır Ergani adayı Şiyar Güldiken psikoloktur ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz