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DEM Parti Diyarbakır Çermik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Çermik adayı Berat Can kimdir?

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Diyarbakır Çermik Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Diyarbakır Çermik adayı Berat Can kimdir?

Dem Parti Diyarbakır Çermik Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Diyarbakır Çermik adayı Berat Can kimdir?

DEM PARTİ DİYARBAKIR ÇERMİK ADAYI BERAT CAN KİMDİR?

Berat Can 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Diyarbakır Çermik Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Diyarbakır Çermik adayı Berat Can siyasetçidir ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz

Emir Ceran
Emir Ceran
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