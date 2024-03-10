DEM Parti Denizli Honaz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli Honaz adayı Mecbure Karabalık kimdir?

Dem Parti Denizli Honaz Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Denizli Honaz adayı Mecbure Karabalık kimdir?

DEM PARTİ DENİZLİ HONAZ ADAYI MECBURE KARABALIK KİMDİR?

Mecbure Karabalık 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Denizli Honaz Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Denizli Honaz adayı Mecbure Karabalık işçidir ve ve ilkokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz