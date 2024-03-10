DEM Parti Bursa Nilüfer Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Nilüfer adayı Mazlum Taş kimdir?

Dem Parti Bursa Nilüfer Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Bursa Nilüfer adayı Mazlum Taş kimdir?

DEM PARTİ BURSA NİLÜFER ADAYI MAZLUM TAŞ KİMDİR?

Mazlum Taş 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Bursa Nilüfer Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Bursa Nilüfer adayı Mazlum Taş işçidir ve ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz