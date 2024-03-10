DEM Parti Bursa Mudanya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Mudanya adayı Zilan Günay kimdir?

Dem Parti Bursa Mudanya Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Bursa Mudanya adayı Zilan Günay kimdir?

DEM PARTİ BURSA MUDANYA ADAYI ZİLAN GÜNAY KİMDİR?

Zilan Günay 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Bursa Mudanya Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Bursa Mudanya adayı Zilan Günay işçidir ve DEM Parti Bursa Mudanya adayı Zilan Günay

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz