DEM Parti Burdur Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Burdur adayı Fatma Arslan ve Tamer Kaş kimdir?

Dem Parti Burdur Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Burdur Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Burdur adayı Fatma Arslan ve Tamer Kaş kimdir?

DEM PARTİ BURDUR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Burdur Belediye Eş Başkan Adayı Fatma Arslan ve Tamer Kaş oldu. Buna göre DEM Parti Burdur Belediye Eş Başkan Adayı Fatma Arslan ve Tamer Kaş'dır.

FATMA ARSLAN KİMDİR?

Fatma Arslan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Burdur Belediye Eşbaşkan Adayıdır.

TAMER KAŞ KİMDİR?

Tamer Kaş 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Burdur Belediye Eşbaşkan Adayıdır.