DEM Parti Bingöl Yedisu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bingöl Yedisu adayı Kadriye İbin kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Bingöl Yedisu Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Bingöl Yedisu adayı Kadriye İbin kimdir?eya YSK mobil uygulamasından öğrenebilirler.
Dem Parti Bingöl Yedisu Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Bingöl Yedisu adayı Kadriye İbin kimdir?
DEM PARTİ BİNGÖL YEDİSU ADAYI KADRIYE İBİN KİMDİR?
Kadriye İbin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Bingöl Yedisu Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Bingöl Yedisu adayı Kadriye İbin serbest meslek yapmaktadır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz