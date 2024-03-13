DEM Parti Bingöl Solhan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bingöl Solhan adayı Remzi Sönmez kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Bingöl Solhan Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Bingöl Solhan adayı Remzi Sönmez kimdir?
Dem Parti Bingöl Solhan Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Bingöl Solhan adayı Remzi Sönmez kimdir?
DEM PARTİ BİNGÖL SOLHAN ADAYI REMZi SÖNMEZ KİMDİR?
Remzi Sönmez 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Bingöl Solhan Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Bingöl Solhan adayı Remzi Sönmez emeklidir ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygSolhanmasından öğrenebilirsiniz