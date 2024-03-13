DEM Parti Batman Beşiri Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Batman Beşiri adayı Mehmet Akif Akın kimdir?

Dem Parti Batman Beşiri Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Batman Beşiri adayı Mehmet Akif Akın kimdir?

DEM PARTİ BATMAN BEŞİRİ ADAYI MEHMET AKİF AKIN KİMDİR?

Mehmet Akif Akın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Batman Beşiri Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Batman Beşiri adayı Mehmet Akif Akın avukattır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygBeşirimasından öğrenebilirsiniz