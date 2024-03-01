DEM Parti Bartın Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bartın adayı Leyla Danış ve Kemal Eroğlu kimdir?

Dem Parti Bartın Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Bartın Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bartın adayı Leyla Danış ve Kemal Eroğlu kimdir?

DEM PARTİ BARTIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Bartın Belediye Eş Başkan Adayı Leyla Danış ve Kemal Eroğlu oldu. Buna göre DEM Parti Bartın Belediye Eş Başkan Adayı Leyla Danış ve Kemal Eroğlu'dur.

LEYLA DANIŞ KİMDİR?

Leyla Danış 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Bartın Belediye EşBaşkan adayıdır.

İBRAHİM NEBİOĞLU KİMDİR?

Kemal Eroğlu 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Bartın Belediye EşBaşkan adayıdır.