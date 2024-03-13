DEM Parti Ardahan Göle Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ardahan Göle adayı Serkan Yılmaz kimdir?

Dem Parti Ardahan Göle Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Ardahan Göle adayı Serkan Yılmaz kimdir?

DEM PARTİ ARDAHAN GÖLE ADAYI ADALET SERKAN YILMAZ KİMDİR?

Serkan Yılmaz 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Ardahan Göle Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Ardahan Göle adayı Serkan Yılmaz ortaokul lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygGölemasından öğrenebilirsiniz