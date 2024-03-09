DEM Parti Antalya Gazipaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Gazipaşa adayı Medeni Kaya kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Antalya Gazipaşa Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Antalya Gazipaşa adayı Medeni Kaya kimdir?
Dem Parti Antalya Gazipaşa Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Antalya Gazipaşa adayı Medeni Kaya kimdir?
DEM PARTİ ANTALYA GAZİPAŞA ADAYI MEDENİ KAYA KİMDİR?
Medeni Kaya 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Antalya Gazipaşa Belediye EşBaşkan adayıdır. Medeni Kaya esnaftır ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.