DEM Parti Antalya Elmalı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Elmalı adayı Abdullah Keser kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Antalya Elmalı Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Antalya Elmalı adayı Abdullah Keser kimdir?
Dem Parti Antalya Elmalı Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Antalya Elmalı adayı Abdullah Keser kimdir?
DEM PARTİ ANTALYA ELMALI ADAYI ABDULLAH KESER KİMDİR?
Abdullah Keser 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Antalya Elmalı Belediye EşBaşkan adayıdır. Abdullah Keser esnaflıkla meşguldür ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz