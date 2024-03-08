Dem Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Pursaklar adayı Baran Yalçınkaya kimdir?

DEM PARTİ ANKARA PURSAKLAR ADAYI BARAN YALÇINKAYA KİMDİR?

Baran Yalçınkaya 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Ankara Pursaklar Belediye EşBaşkan adayıdır. Baran Yalçınkaya öğrencidir ve aynı zamanda ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz