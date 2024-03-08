Dem Parti Ankara Evren Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Ankara Evren Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Evren adayı Hakan Kıyak kimdir?

DEM PARTİ ANKARA EVREN ADAYI HAKAN KIYAK KİMDİR?

Hakan Kıyak 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Ankara Evren Belediye EşBaşkan adayıdır. Hakan Kıyak siyasetçidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz