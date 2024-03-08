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DEM Parti Ankara Ayaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Ayaş adayı Salih Berkay Uluçay kimdir?

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Ankara Ayaş Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Salih Berkay Uluçay kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Ankara Ayaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Ayaş adayı Salih Berkay Uluçay kimdir?

Dem Parti Ankara Ayaş Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Ankara Ayaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Ayaş adayı Salih Berkay Uluçay kimdir?

DEM PARTİ AYAŞ BEYPAZARI ADAYI SALİH BERKAY ULUÇAY KİMDİR?

Salih Berkay Uluçay 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Ankara Ayaş Belediye EşBaşkan adayıdır. Salih Berkay Uluçay dijital tasarımcıdır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Emir Ceran
Emir Ceran
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