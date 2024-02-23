DEM Parti Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Afyonkarahisar adayı Zehra Yalçın ve Sezer Erikli kimdir?

Dem Parti Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Afyonkarahisar adayı Zehra Yalçın ve Sezer Erikli kimdir?

DEM PARTİ AFYONKARAHİSAR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Afyonkarahisar Belediye Eş Başkan Adayı Zehra Yalçın ve Sezer Erikli oldu. Buna göre DEM Parti Afyonkarahisar Belediye Eş Başkan Adayı Zehra Yalçın ve Sezer Erikli'dir.

ZEHRA YALÇIN KİMDİR?

Zehra Yalçın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri kapsamında DEM Parti Afyonkarahisar Belediye Eşbaşkan adayı olmuştur.

SEZER ERİKLİ KİMDİR?

Sezer Erikli 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri kapsamında DEM Parti Afyonkarahisar Belediye Eşbaşkan adayı olmuştur.