DEM Parti Adıyaman Tut Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adıyaman Tut adayı Memet Kösele kimdir?

Dem Parti Adıyaman Tut Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Adıyaman Tut adayı Memet Kösele kimdir?

DEM PARTİ ADIYAMAN TUT ADAYI ADALET MEMET KÖSELE KİMDİR?

Memet Kösele 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Adıyaman Tut Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Adıyaman Tut adayı Memet Kösele esnaftır ve ilkokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygTutmasından öğrenebilirsiniz