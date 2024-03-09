DEM Parti Adana Seyhan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Seyhan adayı Mehmet Karakış kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Adana Seyhan Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Adana Seyhan adayı Mehmet Karakış kimdir?
Dem Parti Adana Seyhan Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Adana Seyhan adayı Mehmet Karakış kimdir?
DEM PARTİ ADANA SEYHAN ADAYI MEHMET KARAKIŞ KİMDİR?
Mehmet Karakış 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Adana Seyhan Belediye EşBaşkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz