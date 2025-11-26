Haberler

"Delirmek üzereyim" diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu Haber Videosunu İzle
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Derin bir yalnızlık yaşadığını söyleyen kadın, "Dışarı çıkıp kahve içebileceğim bir arkadaşım bile yok" diyerek gözyaşlarına boğuldu; videoyu izleyenler yorumlarda ona destek verip yalnızlıkla başa çıkabilmesi için çeşitli önerilerde bulundu.

  • Bir kadın, "Çok yalnızım, delirmek üzereyim. Dışarı çıkayım bir kahve içeyim diyebileceğim bir arkadaşım bile yok" sözleriyle yalnızlık ve çaresizlik hissettiğini ifade etti.
  • Videoyu izleyenler, kadına sosyal aktiviteler, kurslar, hobiler ve gönüllü çalışmalar aracılığıyla yeni arkadaşlıklar kurmasını önerdi.
  • Videoyu izleyenler, kadına profesyonel psikolojik destek almasını önerdi.

İçinde bulunduğu derin yalnızlığı anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan bir kadın "Çok yalnızım, delirmek üzereyim. Dışarı çıkayım bir kahve içeyim diyebileceğim bir arkadaşım bile yok" sözleriyle yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

İZLEYEN HERKES ÖNERİDE BULUNDU

Videoyu izleyen pek çok kişi, kadının paylaştığı yalnızlık duygusuna kayıtsız kalmadı. Yorum yapanlar, kendi yaşadıkları benzer süreçleri anlatırken, kadına moral vermeye çalıştı. Bazı kullanıcılar, sosyal aktiviteler, kurslar, hobiler ve gönüllü çalışmalar aracılığıyla yeni arkadaşlıklar kurabileceğini söylerken, bazıları da profesyonel psikolojik destek almasının kendisine iyi gelebileceği yönünde önerilerde bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSauron:

Allah rızası için biri buna arkadaş olsun zaten cinsiyette fark etmiyormuş kocası da izin vermiş hani lütfen ağlamasın artık bu hanımefendi yazık !

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

Görüntüye ateş püskürdü: Dünya faturayı Türklere çıkaracak
Ünlü oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu

Erdoğan'la ilgili sözleri sanat camiasında büyük ses getirdi
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Bakan Tekin, şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı: Bizde neden olmasın?

Bakan Tekin şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı
İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

Görüntüye ateş püskürdü: Dünya faturayı Türklere çıkaracak
Beyaz Saray'da gerginlik! Prens Selman'dan Trump'a rest

Böylesi görülmedi! Prens Selman'ın resti Beyaz Saray'ı salladı
Kerem'den Galatasaray derbisi hakkında net yorum

Kerem'den Galatasaray derbisi yanıtı
Fenerbahçe'nin yıldızı Ferencvaros maçında yok

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferencvaros maçında yok
Davutoğlu ilk kez açıkladı: Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah birleşebilir

İttifak çıkışı canlı yayına damga vurdu: 4 parti birleşebilir
2 saat 50 dakikalık İmralı ziyaretinin detayları: Öcalan'ın SDG konusunda tavrı netleşti

Ziyaretin detayları netleşti: Öcalan'dan kritik konuda net tavır
Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi

Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi
İngiltere'de sosyal hizmetlerin bakımındaki 2 bin 400'den fazla çocuk kayboldu

Ülkeyi ayağa kaldıran rapor! Yüzlerce çocuk ortadan kayboldu
Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta çifte indirim gelebilir

Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber! Gözler Cuma gününe çevrildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.