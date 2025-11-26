'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

İçinde bulunduğu derin yalnızlığı anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan bir kadın "Çok yalnızım, delirmek üzereyim. Dışarı çıkayım bir kahve içeyim diyebileceğim bir arkadaşım bile yok" sözleriyle yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

İZLEYEN HERKES ÖNERİDE BULUNDU

Videoyu izleyen pek çok kişi, kadının paylaştığı yalnızlık duygusuna kayıtsız kalmadı. Yorum yapanlar, kendi yaşadıkları benzer süreçleri anlatırken, kadına moral vermeye çalıştı. Bazı kullanıcılar, sosyal aktiviteler, kurslar, hobiler ve gönüllü çalışmalar aracılığıyla yeni arkadaşlıklar kurabileceğini söylerken, bazıları da profesyonel psikolojik destek almasının kendisine iyi gelebileceği yönünde önerilerde bulundu.