"Delirmek üzereyim" diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Derin bir yalnızlık yaşadığını söyleyen kadın, "Dışarı çıkıp kahve içebileceğim bir arkadaşım bile yok" diyerek gözyaşlarına boğuldu; videoyu izleyenler yorumlarda ona destek verip yalnızlıkla başa çıkabilmesi için çeşitli önerilerde bulundu.
- Bir kadın, "Çok yalnızım, delirmek üzereyim. Dışarı çıkayım bir kahve içeyim diyebileceğim bir arkadaşım bile yok" sözleriyle yalnızlık ve çaresizlik hissettiğini ifade etti.
- Videoyu izleyenler, kadına sosyal aktiviteler, kurslar, hobiler ve gönüllü çalışmalar aracılığıyla yeni arkadaşlıklar kurmasını önerdi.
- Videoyu izleyenler, kadına profesyonel psikolojik destek almasını önerdi.
İçinde bulunduğu derin yalnızlığı anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan bir kadın "Çok yalnızım, delirmek üzereyim. Dışarı çıkayım bir kahve içeyim diyebileceğim bir arkadaşım bile yok" sözleriyle yaşadığı çaresizliği dile getirdi.
İZLEYEN HERKES ÖNERİDE BULUNDU
Videoyu izleyen pek çok kişi, kadının paylaştığı yalnızlık duygusuna kayıtsız kalmadı. Yorum yapanlar, kendi yaşadıkları benzer süreçleri anlatırken, kadına moral vermeye çalıştı. Bazı kullanıcılar, sosyal aktiviteler, kurslar, hobiler ve gönüllü çalışmalar aracılığıyla yeni arkadaşlıklar kurabileceğini söylerken, bazıları da profesyonel psikolojik destek almasının kendisine iyi gelebileceği yönünde önerilerde bulundu.