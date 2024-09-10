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Deliler Fatih'in Fermanı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deliler Fatih'in Fermanı filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Deliler Fatih'in Fermanı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Deliler Fatih'in Fermanı konusu, özeti ve Deliler Fatih'in Fermanı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Deliler Fatih'in Fermanı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Deliler Fatih'in Fermanı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Deliler Fatih'in Fermanı filmini izleyecek olanların merak ettiği Deliler Fatih'in Fermanı konusu nedir, Deliler Fatih'in Fermanı oyuncuları kimler ve Deliler Fatih'in Fermanı özeti gibi konuları inceliyoruz.

DELİLER FATİH'İN FERMANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Fatih Sultan Mehmet'in gönderdiği Osmanlı elçisi, Romen Prensi Vlad tarafından infaz edilince yaşanan olay karşısında Fatih Sultan Mehmet, Vlad'ı öldürmesi için Baba Sultan'a ferman verir. Baba Sultan görev için Gökkurt, Çebi, Suskun, Adsız, Mübariz, Kongar ve Aşgar'dan oluşan Deliler Birliği'ni Kuman'la birlikte Edirne'den Targoviçte'ye gönderir. Deliler, Alaca köyü yakınlarından geçerken Vlad'ın çetesinin köye saldırdığını öğrenir. Deliler'in amacı önce köyü kurtarıp ardından Vlad'ı infaz etmektir.

DELİLER FATİH'İN FERMANI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Cem Uçan - Gökkurt

Erkan Petekkaya - Vlad Tepeş

Nur Fettahoğlu - Alaca

Yetkin Dikinciler - Baba Sultan

İsmail Filiz - Aşkar

Kamil Güler - Kuman

Batın Uçan - Suskun

Mehmet Ali Karakuş - Kongar

Mehmet Pala - Çebi

Namık Rüstem Hanlı - Mübariz

Baran Öztürk - Adsız

Hakan Yufkacıgil - Kara Ali

Demet Tuncer - Roza

Gülşah Şahin - Elizabetha

Rüzgar Aksoy - Fatih Sultan Mehmed

Egemen Yavuz - Osmanlı Elçisi

Osman DEMİR
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