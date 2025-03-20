Deliha filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deliha filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Deliha filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Deliha filmini izleyecek olanların merak ettiği Deliha konusu nedir, Deliha oyuncuları kimler ve Deliha özeti gibi konuları inceliyoruz.

DELİHA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor.

Gupse Özay : Deliha / Zeliha

Derya Alabora : Aysel

Cihan Ercan : Cemal

Barış Arduç : Cemil

Zeynep Çamcı : Havva

Hülya Duyar : Fatma

Cenk Durmazel : Fevzi

Korhan Herduran : Tayyar

Jeyan Tözüm : Rum Teyze

Feriha Eyüboğlu

DELİHA NEREDE ÇEKİLDİ?

Deliha filmi İstanbul ve İzmir'de çekilmiştir. Film İstanbul'un birçok ilçe ve semtinde çekilirken aynı zamanda İzmir Şirince ve Selçuklu bölgelerinde de çekilmiştir. Yani filmin iki ilimizde de çekimleri yapılmıştır.