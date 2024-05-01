Deliha 2 konusu nedir? Deliha 2 oyuncuları kimler? Deliha 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?

Yönetmenliğini Gupse özay'ın yaptığı Deliha 2 filmi oyuncuları kimler? Deliha 2 filmi konusu nedir? Deliha 2 filmi nerede çekildi?

DELİHA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Deliha 2, aşk hayatından çok iş hayatına odaklanan konusu ile Deliha 2 seyirci karşısına çıktı.Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Ancak Zeliha'nın şansı bir gün sonunda döner ve çok şık bir restoranda işe kabul edilir. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır. Büyük umutlarla çalışmaya başlayan Zeliha, hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir?