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Delibal filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Delibal filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Delibal filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Delibal konusu, özeti ve Delibal oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Delibal filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Delibal filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Delibal filmini izleyecek olanların merak ettiği Delibal konusu nedir, Delibal oyuncuları kimler ve Delibal özeti gibi konuları inceliyoruz.

DELİBAL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mimarlık öğrencisi ve hobi olarak amatör müzik yapan Barış (Çağatay Ulusoy), her genç üniversite öğrencisi gibi hayatın tadını çıkarmaktadır. Füsun'u (Leyla Lydia Tuğutlu) ilk gördüğü anda hayatında hiç bilmediği bir duyguya kapılmıştır. Hep teğet geçen aşk bu defa Barış'ı yakalamıştır…

Kimdir bu kız? Nerede yaşar? Ne yer? Ne içer? İsmini bile bilmediği ama aşık olduğu bu kıza bir şekilde ulaşmalıdır. Ulaşır da…

Füsun'u bulmak, ulaşmak tamadır da; aklında üniversiteyi derece ile bitirip Amerika da master yapmaktan başka şey düşünmeyen Füsun'u bir de aşka ikna etmek lazımdır.

Yakışıklı akıllı ve içten olan Barış, sonunda bunu da başarır. Füsun'u kendine aşık eder, evlenirler. Her şey masallarda ki gibidir.

Ta ki masal bir gün bozulana kadar…

DELİBAL FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

SENARYO : YILDIRIM TÜRKER

OYUNCULAR : ÇAĞATAY ULUSOY, LEYLA LYDIA TUĞUTLU, HÜSEYİN AVNİ DANYAL, MUSTAFA AVKIRAN, LAÇİN CEYLAN, NAZAN KESAL

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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