Ahsen Eroğlu'nun Deha dizisinden ayrılması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Dizinin hayranları, Esme karakterinin vedasıyla ilgili detayları merak ediyor. Deha dizisinin senaryosunda yapılan değişiklikler nedeniyle Ahsen Eroğlu'nun projeden ayrıldığı belirtiliyor. Peki, bu değişiklikler neler ve dizinin geleceğini nasıl etkileyecek? Deha Esme diziden ayrıldı mı? Ahsen Eroğlu neden yok? Detaylar haberimizde...

DEHA ESME DİZİDEN AYRILDI MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deha dizisinin senaryosunda yapılan değişiklikler sonucunda Ahsen Eroğlu'nun canlandırdığı Esme karakteri hikayeden çıkarılıyor.

DEHA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esme'ye yapılanlardan sonra büyük bir krize giren Devran'ın sağlığı tehdit altındadır ama İhsan'ın ona oynadığı oyunun intikamını almaktan vazgeçmez. Hem kendi hem de Sofi'nin intikamını almak için polisle işbirliği yapar. Bu işbirliği polis teşkilatının ona büyük bir teklifle gitmesine neden olur. Üniversiteye yeni dönmüşken çünkü hem Ferman'ın hem de Yaman'ın İskender'in tuzağına düşüp üstüne kalan borçları nedeniyle bu teklifi kabul eder. Çünkü artık Devran için zaman kısıtlıdır ve dönmenin imkansız olduğu bir yola girmesi gerekmektedir.

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