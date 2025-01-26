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Deha 17. bölüm tek parça full HD izle!

Deha 17. bölüm tek parça full HD izle!
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Show Tv ekranlarında yayınlanan Deha dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Deha 17. bölüm full HD izle ve Deha full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Deha 17. bölüm tek parça izle ve Deha full HD bölüm izle diye araştırıyor. Deha full HD bölüm izle! Deha 17. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

Deha dizisi izlemek isteyen seyirciler, Deha full HD bölüm izle ve Deha tek parça izle diye araştırıyorlar. Deha 17. bölüm full HD izleme linki! Deha full HD bölüm izle ve Deha 17. bölüm full HD izle konularını araştırıyor. Peki, Deha son bölüm neler oldu? Deha 17. bölüm tek parça izle!

DEHA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Esme'ye yapılanlardan sonra büyük bir krize giren Devran'ın sağlığı tehdit altındadır ama İhsan'ın ona oynadığı oyunun intikamını almaktan vazgeçmez. Hem kendi hem de Sofi'nin intikamını almak için polisle işbirliği yapar. Bu işbirliği polis teşkilatının ona büyük bir teklifle gitmesine neden olur. Üniversiteye yeni dönmüşken çünkü hem Ferman'ın hem de Yaman'ın İskender'in tuzağına düşüp üstüne kalan borçları nedeniyle bu teklifi kabul eder. Çünkü artık Devran için zaman kısıtlıdır ve dönmenin imkansız olduğu bir yola girmesi gerekmektedir.

Deha 17. bölüm tek parça full HD izle!

Deha 17. bölüm henüz yayınlanmadı. Bölümler için TIKLAYINIZ

DEHA KONUSU NE?

Deha, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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