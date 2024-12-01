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Deha 11. bölüm tek parça full HD izle!

Deha 11. bölüm tek parça full HD izle!
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Show Tv ekranlarında yayınlanan Deha dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Deha 12. bölüm full HD izle ve Deha full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Deha 11. bölüm tek parça izle ve Deha full HD bölüm izle diye araştırıyor. Deha full HD bölüm izle! Deha 12. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

Deha dizisi izlemek isteyen seyirciler, Deha full HD bölüm izle ve Deha tek parça izle diye araştırıyorlar. Deha 11. bölüm full HD izleme linki! Deha full HD bölüm izle ve Deha 11. bölüm full HD izle konularını araştırıyor. Peki, Deha son bölüm neler oldu? Deha 11. bölüm tek parça izle!

DEHA SON BÖLÜM NELER OLDU?

. Devran, para uğruna öz oğlu Boran'ın öldürülmesine göz yuman İskender ile büyük bir hesaplaşma yaşarken Devran, İskender'i paralar ile birlikte ateşe veriyor. İskender'in 'Sen vicdanlısın unutma, sen bana benzemezsin' sözleri ise tanıtıma damgasını vuruyor.

DEHA SON 11. BÖLÜM İZLEMELİNKİ VAR MI?

Deha 11. bölüm henüz yayınlanmadı.Bölümler için TIKLAYINIZ

DEHA KONUSU NE?

Deha, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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