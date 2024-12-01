Deha 11. bölüm tek parça full HD izle!

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DEHA SON BÖLÜM NELER OLDU?

. Devran, para uğruna öz oğlu Boran'ın öldürülmesine göz yuman İskender ile büyük bir hesaplaşma yaşarken Devran, İskender'i paralar ile birlikte ateşe veriyor. İskender'in 'Sen vicdanlısın unutma, sen bana benzemezsin' sözleri ise tanıtıma damgasını vuruyor.

DEHA SON 11. BÖLÜM İZLEMELİNKİ VAR MI?

Deha 11. bölüm henüz yayınlanmadı.Bölümler için TIKLAYINIZ

DEHA KONUSU NE?

Deha, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.