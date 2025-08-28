Defne Akçakayalıoğlu öldü mü? Defne Akçakayalıoğlu neden öldü?

Royal Yönetim Danışmanlığı A.Ş'nin kurucu ortakları Zeynep ve Hakan Akçakayalıoğlu'nun kızları Defne Akçakayalıoğlu, ABD'nin Miami kentinde yaşamını yitirdi. Chicago Üniversitesi'nde bilişsel bilimler eğitimi gören Defne Akçakayalıoğlu'nun vefat haberi, Türkiye Golf Federasyonu tarafından kamuoyuna duyuruldu.Defne Akçakayalıoğlu'nun vefatı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

DEFNE AKÇAKAYALIOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Defne Akçakayalıoğlu'nun vefatıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ailesi ve yakın çevresi, bu zor dönemde özel hayatlarına saygı gösterilmesini talep ederken, ölüm sebetine dair detaylar kamuoyuyla paylaşılmadı. Sevenleri ve kamuoyu, genç ismin vefatı karşısında büyük üzüntü yaşarken, soru işaretleri ve merak devam ediyor. Resmî makamlar veya aile tarafından yapılacak açıklamalarla konunun netlik kazanması bekleniyor.

DEFNE AKÇAKAYALIOĞLU'NUN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Defne Akçakayalıoğlu'nun cenaze namazı, açıklanan bilgilere göre 29 Ağustos 2025 Cuma günü kılınacak. Ailesi ve sevenleri, bu özel günde bir araya gelerek genç isme son görevlerini yerine getirecek. Cenaze törenine katılacak yakın çevresi ve dostları, acılarını paylaşmak üzere bir arada olacak.

DEFNE AKÇAKAYALIOĞLU'NUN CENAZE TÖRENİ NEREDE YAPILACAK?

Defne Akçakayalıoğlu'nun cenaze namazı, edinilen bilgilere göre 29 Ağustos 2025 Cuma günü Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. Öğle namazının ardından düzenlenecek cenaze töreninin ardından defnedileceği yer Ulus Mezarlığı olacak. Törene katılacaklar, genç isme son saygılarını sunmak için bir araya gelecek.

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU AÇIKLAMA YAPTI!

Türkiye Golf Federasyonu tarafından yapılan açıklamada "Federasyonumuz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Hasan Akçakayalıoğlu'nun kıymetli kızı Defne Akçakayalıoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; başta Akçakayalıoğlu Ailesi olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

DEFNE AKÇAKAYALIOĞLU KİMDİR?

Defne Akçakayalıoğlu, ABD'de bulunan Chicago Üniversitesi'nde bilişsel bilimler alanında lisans eğitimi aldı. Babası Hasan Akçakayalıoğlu ise TAB Gıda Yatırımları ile Türkiye'nin önde gelen ilaç firmalarından Abdi İbrahim'in Yönetim Kurulu üyeliğini yürütüyordu. Yaklaşık bir aydır Miami'de Miller Tıp Fakültesi'nde görev yapan Defne Akçakayalıoğlu'nun ani vefatı, ailesi ve sevenlerini derin bir yasa boğdu. Genç ismin cenazesi bugün ABD'den İstanbul'a getirilerek tören için hazırlıklara başlanacak.