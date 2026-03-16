Define kazısı yaptı, çıkanı görünce sevinçten havaya uçtu
Ermenilerin savaş sırasında kaçarken sakladığı iddia edilen hazineleri arayan bir kişi, yaptığı kazı sonrası bulduğunu öne sürdüğü defineyi paylaştı. Vazo ve hazine sandığı çıkardığını söyleyen kişi, buluntuların değerinin yaklaşık 300 bin dolar olduğunu iddia etti.
Uzun süredir bölgede define aradığını belirten kişi, gerçekleştirdiği kazı çalışması sırasında toprağın altından bir vazo ve hazine sandığı çıkardığını öne sürdü. Kazı anlarını kayıt altına alan kişi, bulduğu eşyaları sosyal medya hesabından paylaşarak keşfini takipçileriyle paylaştı.
"300 BİN DOLAR DEĞERİNDE" DEDİ
Bulduğu eşyalar karşısında büyük sevinç yaşayan kişi, paylaştığı görüntülerde hazinenin yaklaşık 300 bin dolar değerinde olduğunu ileri sürdü.
