Film, Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick ve Zeb Wells ile birlikte yazdığı senaryodan Shawn Levy tarafından yönetiliyor. Reynolds ve Hugh Jackman sırasıyla Deadpool ve Wolverine rollerinde, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni ve Matthew Macfadyen ile birlikte rol alıyor. Filmde, Time Variance Authority (TVA) Deadpool'u sakin hayatından çekip çıkarıyor ve Wolverine ile birlikte MCU'nun tarihini değiştirecek bir göreve atıyor. Deadpool & Wolverine ne zaman çıkacak?

DEADPOOL & WOLVERİNE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Deadpool & Wolverine, Marvel Comics karakterleri Deadpool ve Wolverine'e dayanan, Marvel Studios, Maximum Effort ve 21 Laps Entertainment tarafından üretilen ve Walt Disney Studios Motion Pictures tarafından dağıtılan yaklaşan bir Amerikan süper kahraman filmidir. Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) 34. filmi ve Deadpool (2016) ve Deadpool 2'nin (2018) devamı olması planlanıyor. Film, Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick ve Zeb Wells ile birlikte yazdığı senaryodan Shawn Levy tarafından yönetiliyor. Reynolds ve Hugh Jackman sırasıyla Deadpool ve Wolverine rollerinde, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni ve Matthew Macfadyen ile birlikte rol alıyor. Filmde, Time Variance Authority (TVA) Deadpool'u sakin hayatından çekip çıkarıyor ve Wolverine ile birlikte MCU'nun tarihini değiştirecek bir göreve atıyor.

Oyuncular

• Ryan Reynolds - Wade Wilson / Deadpoo

• Hugh Jackman - James "Logan" Howlett / Wolverin

• Morena Baccarin - Vaness

• Brianna Hildebrand - Negasonic Teenage Warhea

• Jennifer Garner - Elektra Natchios

• Leslie Uggams - Blind A

• Karan Soni - Dopinder

• Stefan Kapicic - Colossus

• Shioli Kutsuna - Yukio

• Rob Delaney - Pete

Gösterime giriş tarihi : 24 Temmuz 2024